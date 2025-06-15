Akyazı'da Pat Pat Kazası: İki Yaralı

Akyazı'da Pat Pat Kazası: İki Yaralı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan pat pat, dereye devrildi. Kazada iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi, sağlık durumları iyi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan pat pat, dereye devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Sultanpınarı Yaylası'ndan Boztepe Mahallesi'ne dönen F.Ç. ve A.K.'nın bulunduğu pat pat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak Güzlek Deresi'ne devrildi. Meydana gelen kazada pat patta bulunan iki kişi yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar, hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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