Haberler

Akyazı'da Pat Pat Kazası: 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti, 6 Yaşındaki Ablası Ağır Yaralı

Akyazı'da Pat Pat Kazası: 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti, 6 Yaşındaki Ablası Ağır Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde pat pat ile çarpan 12 yaşındaki sürücünün babası tutuklandı. 2 yaşındaki Eslem Ayaz hayatını kaybederken, 6 yaşındaki ablası N.A. ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracıyla çarptığı 2 yaşındaki Eslem'in ölümüne, 6 yaşındaki ablasının ise ağır yaralanmasına sebep olan 12 yaşındaki çocuğun babası Ş.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Feci kaza, dün Dokurcun Dedeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, babasına ait patpatla köy içinde seyir halinde olan A.T. (12) idaresindeki patpat, Eslem Ayaz (2) ve ablası N.A. (6)'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan iki küçük kardeş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, ilk müdahalelerinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak minik Eslem Ayaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 6 yaşındaki ablası N.A.'nın ise yaşam mücadelesi sürüyor. Hayatını kaybeden Eslem Ayaz, Akyazı Dedeler Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında dualar ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olayın ardından patpatı kullanan 12 yaşındaki sürücü A.T.'nin gözaltına alınan babası Ş.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ferizli Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Kazayı gerçekleştiren 12 yaşındaki çocuğun ise sevgi evinde tutulduğu öğrenildi. Çocuk hakkında suçu anlayıp anlamadığına dair rapor alınacak. Raporun ardından savcılığa sevk edilmesi bekleniyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
6 kişiye mezar olan tesisin yangından önceki görüntüsü ortaya çıktı

İhmaller zinciri bu görüntüde! İşte tesisin yangından önceki hali
Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de büyük kriz baş gösterdi

Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de tarihi kriz başladı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıŞafak Özgür:

Uzun zamandır kripto para meraklısı biri olarak, piyasanın iniş çıkışlarını gördüm. Ancak Nelson FY'nin platformunu ve stratejisini keşfettikten sonra, düşüş dönemlerinde bile istikrarlı kârlar elde edebildim. Birkaç hafta içinde portföyüm 380.000 dolara çıktı. Yaklaşımı pratik, doğru ve etkili! Kârlı bir şekilde nasıl işlem yapacağınız hakkında bilgi almak için ?e?egram (Nildatrading) aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tartışma yaratacak 'kedi' kararı

Savcılıktan tartışma yaratacak karar! Adliyedeki kediler toplanacak
Erol Bulut'tan oyuncularına sitem: Affetmezler

Oyuncularına flaş sitem
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
'Davulun efsanesi' Adem Göçer memleketi Kırşehir'de vefat etti

UNESCO unvanlıydı! "Davulun efsanesi" hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.