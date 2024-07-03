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Akyazı'da pat pat devrildi: 5 kişi yaralandı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde D-140 karayolunda tarım aracı olan pat patın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-140 karayolunda pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, D-140 karayolu Beldibi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan pat pat devrildi. Fındık bahçesinde çalıştıkları öğrenilen ve aracın üzerinde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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