Akyazı'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı, İki Kişi Yaralandı

Akyazı'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı, İki Kişi Yaralandı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi hafif yaralandı. Kazanın anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih Mahallesi Yahyalı Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, F.C. yönetimindeki 54 ANF 764 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 HT 297 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin otomobille çarpışması ve motosiklettekilerin savrulması yer alıyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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