Akyazı'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile motosikletinn çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Fatih Mahallesi sanayi sitesi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KBS 828 plakalı Tofaş marka otomobil ile sürücü ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA