Akyazı'da Otomobil Geyiğe Çarptı: 1 Yaralı, Geyik Telef Oldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin çarptığı geyik telef oldu. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, otomobil hurdaya döndü.

Kaza, Akyazı-Mudurnu yolu Beldibi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 DE 9567 plakalı Volkswagen marka otomobil, yolda bir anda karşısına çıkan geyiğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle geyik telef oldu. Hurdaya dönen otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi ise yaralandı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA