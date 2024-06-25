Üye Girişi
Haberler

Akyazı'da otomobil çarpması sonucu 4 yaşındaki çocuk yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde park halindeki tırın önünden fırlayan 4 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi 104'üncü Sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre, park halindeki tırın önünden bir anda yola fırlayan 4 yaşındaki kız çocuğuna, C.A. kontrolündeki 81 ABS 915 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan minik çocuk yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kız çocuğu Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sakarya Akyazı Çocuk Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title