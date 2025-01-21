Üye Girişi
Haberler
Bolu'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi
Turizm Bakanı Ersoy'a açıkça soruldu: Yanan otelde yangın merdiveni var mıydı?

Turizm Bakanı'na açıkça soruldu: Otelde yangın merdiveni var mıydı?
66 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş
Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme

Akyazı'da Otomobil Bahçe Duvarına Çarptı, Sürücü Yaralandı

Akyazı'da Otomobil Bahçe Duvarına Çarptı, Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil bahçe duvarına çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Kepekli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. (20) kontrolündeki 54 E 1798 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bahçe duvarına çarptı. Araçta sıkışan sürücü ihbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Yurt dışından Ümit Özdağ'a sürpriz destek: Yanındayım
img

Ülkü Ocakları Başkanı'ndan Ümit Özdağ için tehdit gibi mesaj
img

10 kişiye mezar olan otel için yetkililerden vahim uyarı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sağ kolu gözaltına alındığı anları anlattı: 100'e yakın polis...

Sağ kolu gözaltına alındığı anları anlattı: 100'e yakın polis...
İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu AK Parti rozetini taktı

AK Parti'ye katıldı, ilk mesajını Atatürk'ün sözüyle verdi
Yıldız futbolcu beş escortla otelde yakalandı

İşte yıldız futbolcunun 5 escortla otelden çıktığı anlar
66 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

66 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu
Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı: Can pazarı yaşanıyordu

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı!
Trump'ın imzaladığı kararnameyle 80 bin kaçak Türk vatandaşı iade edilebilir

Attığı imza ülkedeki 80 bin Türk vatandaşının uykularını kaçıracak

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.