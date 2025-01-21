Akyazı'da Otomobil Bahçe Duvarına Çarptı, Sürücü Yaralandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil bahçe duvarına çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Kepekli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. (20) kontrolündeki 54 E 1798 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bahçe duvarına çarptı. Araçta sıkışan sürücü ihbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa