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Akyazı'da Motosiklet Kazası: Sürücünün Arkadaşları Motosikleti Sakladı

Akyazı'da Motosiklet Kazası: Sürücünün Arkadaşları Motosikleti Sakladı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir motosiklet kazasında yaralanan sürücünün arkadaşları, kaza sonrası motosikleti olay yerinden gizleyerek başka bir yere taşıdı. Kazanın detayları ve motosikletin neden saklandığı üzerine inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gece saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Kazada yaralanan sürücünün kullandığı motosiklet ise arkadaşları tarafından olay yerinden bir binanın altına götürüldü. Polis ekiplerince bulunan motosiklet yediemin otoparkına çekildi.

İlginç kaza, gece saatlerinde Seyfeler Mahallesi Ada Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vakıf yönünde seyir halinde olan M.H.G. idaresindeki 54 ACM 611 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kazada devrilen motosikleti olay yerinde bulamadı. İddiaya göre, yaralı sürücünün arkadaşları motosikleti kazanın ardından bir binanın altına sakladı. Ekiplerce yapılan incelemelerin ardından, bir süre sonra bulunan motosiklet yediemin otoparkına çekildi.

Öte yandan, motosiklet sürücüsünün bir otomobil ile yarıştığı esnada kazaya karıştığı öne sürüldü. Meydana gelen ilginç kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kazaya karışan motosikletin ise ne sebeple olay yerinden kaçırıldığı henüz öğrenilemedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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