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Akyazı'da motosiklet ile servis minibüsü çarpıştı: 17 yaşındaki sürücü ağır yaralandı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, servis minibüsü ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde servis minibüsü ile kafa kafaya çarpışan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Karaçalılık Mahallesi girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Mehmet H.D. kontrolündeki 54 AKJ 646 plakalı motosiklet ile M.K. idaresindeki 54 S 1730 plakalı Mercedes marka servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletten savrulan 17 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücü Mehmet H.D. buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Sürücünün durumunun kritik olduğu öğrenilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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