Akyazı'da motosiklet ile minibüs çarpışması sonucu genç sürücü hayatını kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde servis minibüsü ile kafa kafaya çarpışan ve ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü altı günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 1 Temmuz Pazartesi günü Karaçalılık Mahallesi girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Mehmet Harun Deniz kontrolündeki 54 AKJ 646 plakalı motosiklet ile M.K. idaresindeki 54 S 1730 plakalı Mercedes marka servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletten savrulan 17 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk olarak Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen sürücü Deniz'den acı haber geldi. Genç sürücü 6 gündür hastanede süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Deniz'in cenazesi, Kuzuluk Orta Mahalle Fatih Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak namazın ardından Merkez Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - SAKARYA