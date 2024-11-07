Akyazı'da Mesire Alanındaki Ahşap Tesis Yangını Kontrol Altına Alındı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde D-100 kara yolu üzerindeki mesire alanında bulunan ahşap tesisin mutfak bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz belirlenemedi ve maddi hasar meydana geldi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-100 kara yolu üzerinde bulunan mesire alanındaki ahşap tesisinin mutfak bölümü alev alev yandı.
D-100 kara yolu üzerinde bulunan mesire alanındaki ahşap tesisin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. SAKTİM ekiplerinin de destek verdiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA