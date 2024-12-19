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Akyazı'da İnşaat İşçisi Elektrik Akımına Kapılarak Yaralandı

Akyazı'da İnşaat İşçisi Elektrik Akımına Kapılarak Yaralandı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde inşaatta çalışan 29 yaşındaki Feyzullah Sarıca, elektrik hattının teline temas ederek akıma kapıldı ve üçüncü kattan düştü. Hayati tehlikesi bulunan işçi hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde inşaatın üçüncü katında çalıştığı esnada elektrik hattının teli ile temas eden 29 yaşındaki işçi, akıma kapılarak yere düştü. Ağır yaralanan inşat işçisi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ömercikler Mahallesi Yahyalı Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaatın 3'üncü katında çalışan Feyzullah Sarıca (29), elektrik hattının teline temas etti. Bu esnada akıma kapılan Sarıca, 3'üncü kattan aşağıya düştü. İnşaatta diğer çalışanların durumu haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Feyzullah Sarıca, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elektrik akımına kapılarak inşaattan düşen işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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