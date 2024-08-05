Akyazı'da çocukların kibritle oynaması sonucu çıkan yangında 990 balya saman kül oldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çocukların kibritle oynaması neticesinde çıktığı öne sürülen yangında 990 balya saman kül oldu.

Yahyalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, İ.U.'ya ait tarlada çocuklar kibritle oynarken samanlar alev aldı. Yangının büyümesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu. SAKTİM ekiplerinin de destek verdiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen olayda 990 balya saman yanarak kül oldu. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA