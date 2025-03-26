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Akyazı'da 3 Yaşındaki Çocuk İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Akyazı'da 3 Yaşındaki Çocuk İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, 3 yaşındaki bir çocuk, ailesinin evde unutulması sonucu mahsur kaldı. Ağlama sesini duyan komşuların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğu balkondan güvenli bir şekilde kurtardı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 3 katlı binanın son katında evde mahsur kalan 3 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ömercikler Mahallesi 8117. Sokak üzerindeki 3 katlı binanın son katında meydana gelen olayda, 3 yaşındaki bir çocuğun uzun süre ağlamasını duyan komşuları durumu hemen 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Balkondan giren ekipler, kilitli kalan çocuğu güvenli bir şekilde kurtardı. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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