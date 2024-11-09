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Akyazı'da 2 Katlı Evde Yangın Çıktı

Akyazı'da 2 Katlı Evde Yangın Çıktı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde A.Ç.'ye ait 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle evin ikinci katında ve çatıda maddi hasar meydana geldi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Mansurlar Mahallesi Şahinler Sokak üzerinde bulunan ve A.Ç.'e ait olan binada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. SAKTİM ekiplerinin de destek verdiği yangın, itfaiye erlerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin sardığı ikinci kat ve çatıda maddi hasar meydana geldi.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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