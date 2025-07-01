Akyazı Acelle Yaylası'nda Şiddetli Rüzgar Evlerin Çatısını Uçurdu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Acelle Yaylası'nda şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devirildi.

Akyazı Acelle Yaylası'nda şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarın etkisiyle evlerin çatısı uçarken, bazı bölgelerde ağaçlar devrildi. Yayladakilerin büyük korku yaşadığı olayda herhangi bir yaralanma olmazken maddi hasar oluştu. - SAKARYA