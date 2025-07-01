Akyazı Acelle Yaylası'nda Şiddetli Rüzgar Evlerin Çatısını Uçurdu

Akyazı Acelle Yaylası'nda Şiddetli Rüzgar Evlerin Çatısını Uçurdu
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Acelle Yaylası'nda şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatısı uçmuş ve ağaçlar devrilmiştir. Olayda maddi hasar oluşurken, yaralanma bildirilmemiştir.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Acelle Yaylası'nda şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devirildi.

Akyazı Acelle Yaylası'nda şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarın etkisiyle evlerin çatısı uçarken, bazı bölgelerde ağaçlar devrildi. Yayladakilerin büyük korku yaşadığı olayda herhangi bir yaralanma olmazken maddi hasar oluştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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