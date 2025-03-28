Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi

AK Partili Mustafa Varank hakkında inceleme
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı

Belediye başkanından sonra yardımcısı da aynı suçtan tutuklandı
MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM'e takdir: Bakırhan'ın sözleri değerli

Çok konuşulacak sözler! Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM Parti'ye takdir
Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi

İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu

Akyaka'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Kişi Yakalandı

Akyaka'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Kişi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, kasten öldürme suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir kişi Akyaka'da yakalandı. Şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Akyaka'da hakkında 'kasten öldürme' suçundan hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda hakkında, "Kasten Öldürme" suçundan 7 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 1 Akyaka'da saklandığı yerde yakalandı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı olarak; aranan şahısları yakalamak, halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.