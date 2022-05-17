Akyaka'da altın hırsızlığı - Haberler

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Akyaka'da altın hırsızlığı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Akyaka'da altın hırsızlığı

Muğla Akyaka Mahallesinde ikametten gerçekleştirilen altın hırsızlığı şüphelisi jandarma ekiplerince yakalanırken, çalınan altınlar sahibine teslim edildi.

AKYAKA, KARS (İHA) - Muğla Akyaka Mahallesinde ikametten gerçekleştirilen altın hırsızlığı şüphelisi jandarma ekiplerince yakalanırken, çalınan altınlar sahibine teslim edildi.

Akyaka'da oturan N.Ç. isimli şahsın ikametinden 3 adet çeyrek altın, bir adet tam altın, 2 adet bilezik, bir adet beştaş yüzük ve bir adet tektaş yüzüğün çalınması ile ilgili Akyaka Jandarma Karakol ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada olayı N.G. isimli şüphelinin gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli N.G. gözaltına alınarak adli işlemlere başlanırken, çalınan ziynet eşyaları sahibine teslim edildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Akyaka, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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