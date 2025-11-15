AKUT'tan Gerçekçi Arama Kurtarma Tatbikatı

Denizli'de AKUT arama kurtarma ekibi gerçeği aratmayan bir senaryoyla tatbikat gerçekleştirdi. Senaryo gereği doğada kaybolan bir kazazedeyi arama tatbikatına 50 kişilik ekibin yanı sıra K9 arama köpeği de destek verdi. Tatbikat kapsamında arama kurtarma gönüllülerinin bilgi ve becerilerinin güncellenmesi hedeflendi.

02 Kasım 2025 tarihinde, Cankurtaran Çukur Mevkii'nde AKUT Denizli Ekibi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Doğada Arama Bölgesel Tatbikatı, Ege Bölgesi ekiplerinin koordinasyon, operasyonel beceri ve dayanışma gücünü bir kez daha ortaya koydu. Tatbikata; AKUT Denizli ekibinden 50 kişinin yanı sıra AKUT Kuşadası K9 Köpekli Arama ekibi ve AKUT Yarımada İHA ekibinin de katılımıyla toplam 56 kişi katıldı. Gerçeğini aratmayan senaryoda, doğada kaybolan bir kazazedeyi bulmak amacıyla İHA, K9 arama köpekleri ve gönüllü ekiplerden oluşan çok yönlü bir arama operasyonu yürütüldü. Tatbikat kapsamında Zorlu arazi şartlarında gerçekleştirilen çalışma, ekipler arası koordinasyonun güçlenmesini ve muhtemel kayıp vakalarına karşı hazırlık seviyesinin artırılmasını hedeflendi. Tatbikat süresince ekiplerin bilgi ve becerileri tazelendi, operasyonel süreçler güncellendi. AKUT gönüllüleri, her an göreve hazır kalabilmek adına eğitimlerini aralıksız sürdürmeye devam edeceği ifade edildi. - DENİZLİ