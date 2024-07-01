AKUT Kuşadası, yangından etkilenen hayvanlara yardım operasyonunu tamamladı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen orman yangınının ardından AKUT Kuşadası ekibi, yangından olumsuz etkilenen hayvanlara yardım etmek amacıyla başlattığı operasyonu tamamladı.

Kuşadası'ndaki ormanlık alanda çıkan yangın, hem doğal yaşam hem de çevredeki hayvanlar üzerinde büyük olumsuz etkilere yol açtı. Yangının ardından bölgeye intikal eden AKUT Kuşadası ekibi, acil bir şekilde harekete geçerek yangının zarar verdiği hayvanlara yardım etmek için bir operasyon başlattı. Ekip, yangından etkilenen hayvanları tespit ederek veterinerler ve doğa koruma uzmanlarıyla birlikte müdahalelerde bulundu. Yaralı hayvanların tedavisi gerçekleştirildi ve ihtiyaçları karşılandı. AKUT Kuşadası ekibinden yapılan açıklamada, "Meydana gelen yangının ardından bölgedeki hayvanlara yardım edebilmek için hızla harekete geçtik. Zorlu şartlara rağmen ekip arkadaşlarımızın özverili çalışmalarıyla birçok hayvana destek olabildik. Bu süreçte yanımızda olan ve destek veren herkese teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı. Operasyonun tamamlanmasının ardından ekip, bölgedeki hasarı değerlendirmek ve iyileştirme önerilerinde bulunmak üzere çalışmalarına devam edecek. - AYDIN