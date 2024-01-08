AKUT Fethiye Ekipleri Mahsur Kalan Keçileri Kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde mahsur kalan iki keçiyi AKUT Fethiye ekipleri kurtardı.

AKUT Fethiye ekibi, Fethiye'nin Karaağaç Mahallesi'nde kayalıklarda uzun süredir mahsur kalan iki keçiyi 6 kişilik ekip ile bulundukları yerden kurtardı. Fethiye AKUT ekibine yapılan ihbarda Fethiye'nin Karaağaç Mahallesi'nde sarp kayalıklarda iki keçinin mahsur kaldığı bilgisi verildi. 6 kişilik ekiple bölgeye hareket eden AKUT Fethiye ekibi, gönüllü olarak profesyonel bir şekilde keçi kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Ekipler kayalıklara sarkıttıkları ip ile keçileri mahsur kaldığı bölgeden kurtararak sahibine teslim etti. - MUĞLA