Akülerin üzerinde unutulan cep telefonu patladı

Karaman'da üç tekerlekli elektrikli bisikletin akü bölümünde unutulan cep telefonu ısınarak patladı. Bisiklette çıkan yangın ise kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes E. (24) üç tekerlekli bisikletiyle seyir halindeyken biranda koltuğun altındaki akü bölümünde patlama meydana gelerek dumanlar çıkmaya başladı. Bunun üzerine Enes E., arkada arkadaşlarının da bulunduğu elektrikli bisikleti yol kenarına durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, elektrikli bisiklette maddi hasar meydana geldi. Elektrikli bisikletin sürücüsü ve yanındaki arkadaşları yangının akü bölümündeki cep telefonunun patlaması sonrası çıktığını söylediler. Patlama sonrası akülerinde hasar oluşan elektrikli bisiklet daha sonra çekiciyle yoldan kaldırılarak götürüldü. - KARAMAN