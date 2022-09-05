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Akü hırsızları yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Akü hırsızları yakalandı

Gaziantep'te 2 ayrı araca ait 4 adet aküyü çalan 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te 2 ayrı araca ait 4 adet aküyü çalan 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi'nde park halindeki 2 araca ait 4 adet akünün çalınması olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen Ş.Ö. ve Y.O. isimli 2 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheliler yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği Adli Mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Şehitkamil Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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