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Akü hırsızları jandarmanın titiz çalışmaları sonucu yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Akü hırsızları jandarmanın titiz çalışmaları sonucu yakalandı

Balıkesir'in çeşitli ilçelerinde baz istasyonlarından çok sayıda akü çalan 3 kişi jandarma tarafından yapılan çalışma ile yakalandı.

Balıkesir'in çeşitli ilçelerinde baz istasyonlarından çok sayıda akü çalan 3 kişi jandarma tarafından yapılan çalışma ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, son dönemlerde artış gösteren GSM baz istasyonlarından hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda, Ayvalık, Edremit ve Gömeç İlçelerinde hırsızlık suçunu örgütlü olarak işleyen şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi için 4 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan çalışmada; 42 adet baz istasyonu aküsü ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli yakalandı. Yapılan çalışma ile 10 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Jandarma Edremit 3. Sayfa Haberler

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