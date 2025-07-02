Aksu'da Kırsal Alanda Yangın: Palmiye ve Zeytin Ağaçları Zarar Gördü

Antalya'nın Aksu ilçesinde kırsal alanda çıkan yangında palmiye ve zeytin ağaçları zarar görürken, bazı naylon seralarda da hasar meydana geldi.

Aksu ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi Hacılar mevkii Mehmet Akif Caddesi'nde meydana gelen yangın, bölge sakinlerini korkuttu. Yangında zeytinlik ve palmiye ağaçları zarar görürken, rüzgarın etkisiyle alevler çevredeki seralara sıçradı. İlk belirlemelere göre 3 naylon serada hafif hasar meydana geldi. Ayrıca bölgede bulunan bir çadır içindeki malzemeler de yandı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA