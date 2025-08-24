Aksu'da Kaçak Tabanca Operasyonu: 4 Tabanca Ele Geçirildi

Antalya'nın Aksu ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 4 adet kaçak tabanca ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda bir otomobilde arama yapıldı. 4 şüpheliye ait otomobilde Antalya İl J.K.lığı İstihbarat Şube Md.lüğü, Narkotik Şb.Md.lüğü ve Aksu İlçe J.K.lığı ekiplerince müşterek yapılan aramada 4 adet 9mm ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi. - ANTALYA