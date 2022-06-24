Akşener'in programından dönen İyi Partilileri taşıyan minibüs devrildi Akşener'in programından dönen İyi Partilileri taşıyan minibüs devrildi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Akşener'in programı sonrası yola çıkan İyi Partililerin içinde bulunduğu minibüsün bir otomobille çarpışarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Akşener'in programından dönen İyi Partilileri taşıyan minibüs devrildi TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Akşener'in programı sonrası yola çıkan İyi Partililerin içinde bulunduğu minibüsün bir otomobille çarpışarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Muhittin Mahallesi Bahriye Üçok Bulvarı ile Ahmet Piriştina Caddesi'nin kesiştiği mevkide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazımiye Mahallesi'nde Akşener'in toplantı programı sonrası yola çıkan Ali Osman Çakıoğlu idaresindeki İyi Partililerin içinde bulunduğu minibüs ile Ceyhun Özyurt idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu devrilen minibüste yaralanan Ertan Bıyıkoğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan olay yerine gelen İyi Parti Tekirdağ İl Başkanı Sertaç Alkaya, kaza geçiren partililere geçmiş olsun dileğinde bulundu. İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - 3. Sayfa Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler

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