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Akseki-Seydişehir Karayolunda Kar Yağışı ve Temizlik Çalışmaları

Akseki-Seydişehir Karayolunda Kar Yağışı ve Temizlik Çalışmaları
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Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Kar kalınlığı 5-10 santimetreye ulaşırken, ulaşımda henüz bir aksama yaşanmadı.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolunda kar yağışı etkili olurken, ekipler çok sayıda iş makinası ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı.

Gündüz saatlerinde bölgede etkili olan yağmur saat 19.00 sıralarında yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı Akseki'nin Yarpuz Mahallesinden itibaren başlayarak Tınaztepe mevkisine kadar devam ettiği bildirildi. Akseki-Seydişehir karayolu 1825 metre rakımlı Alacabel'de kar yağışı etkisini sürdürürken, Karayolları ekipleri çok sayıda iş makinası ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı.

Bölgede kar kalınlığı yer yer 5-10 santimetreye ulaşırken kar yağışı nedeniyle şu ana kadar ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadığı bildirildi. Jandarma ve Akseki Bölge Trafik ekipleri ise yolda güvenlik tedbirleri alarak bu yolu kullanacak olan sürücülerin yanlarında zincir bulundurmalarını istedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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