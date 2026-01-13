Haberler

Alacabel'de kar yağışı etkisini sürdürüyor, kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı

Güncelleme:
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri buzlanmaya karşı tedbir alıyor.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bölgede kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı bildirildi.

Dün gece saat 23.00 sıralarında Akseki'nin Yarpuz Mahallesi yakınlarında bulunan Battıçıktı mevkiinde başlayan kar yağışı, yaklaşık 20 kilometrelik alanda etkili oldu. İlerleyen saatlerde yağışın şiddetini artırarak Seydişehir yönünde yaklaşık 30 kilometrelik kesimde etkisini sürdürdüğü belirtildi. Bölgede kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı bildirildi.

Yer yer tipi şeklinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde buzlanma meydana gelirken, görüş mesafesinin düştüğü öğrenildi. Gece saatlerinden itibaren teyakkuz halinde bulunan Karayolları Alacabel ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için aralıksız çalışma yürütüyor. Ekipler, bir yandan kar küreme çalışmaları yaparken, diğer yandan buzlanmanın yoğun olduğu kesimlerde tuzlama çalışmaları gerçekleştirerek yolu trafiğe açık tutmaya çalışıyor.

Karayolları ve Akseki Bölge Trafik ekipleri, güzergahı kullanacak sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları, zincirsiz yola çıkmamaları ve trafik ekiplerinin uyarılarına uymaları konusunda uyardı. Öte yandan Alacabel'de hava sıcaklığının eksi 7 derece civarında ölçüldüğü bildirildi. - ANTALYA

