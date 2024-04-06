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Akseki'de mezarlık ziyareti sırasında köpek saldırısında hayatını kaybeden kadının katili tutuklandı

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Antalya'nın Akseki ilçesinde mezarlık ziyareti için evden çıkan 82 yaşındaki kadına saldırarak ölümüne neden olan 3 çoban köpeğinin sahibi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, sabah saatlerinde Karakışla mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mezarlıktaki yakınlarının kabrini ziyarete giden Havva Özen (82), R.D.'ye ait 3 çoban köpeğinin saldırısına uğradı. Birçok yerinden ısırılan talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay sonrası ilçede hayvancılıkla uğraştığı öğrenilen köpeklerin sahibi R. D., Akseki Sulh Ceza Hakimliği kararı ile tutuklanarak Manavgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya 3.Sayfa Güncel Haberler

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