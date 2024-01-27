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Akseki'de kum yüklü kamyon şarampole devrildi, 1 kişi yaralandı

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Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen kazada kum yüklü kamyon şarampole devrildi ve 1 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde kum yüklü kamyonun şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Mustafa Yollar idaresindeki 42 NB 065 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonu, Akseki'nin Bademli Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Direksiyon ile şoför koltuğu arasında sıkışan sürücü, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Akseki itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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