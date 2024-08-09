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Akseki'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında 3 dekar alan zarar gördü.

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında 3 dekar alan zarar gördü.

Akseki ilçesi Bademli Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 1 helikopter, 4 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahalede bulunuldu.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında 3 dekar alan zarar gördü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangını antalya Akseki Çevre Doğa 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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