Akseki'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında 3 dekar alan zarar gördü.

Akseki ilçesi Bademli Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 1 helikopter, 4 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahalede bulunuldu.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında 3 dekar alan zarar gördü. - ANTALYA