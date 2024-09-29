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Akşehir'deki Tarihi Şifa Hamamı'nda Yangın Çıktı

Akşehir'deki Tarihi Şifa Hamamı'nda Yangın Çıktı
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Konya'nın Akşehir ilçesinde bulunan tarihi Şifa Hamamı'nın kömür ve odunların depolandığı bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonrası söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde bulunan tarihi Şifa Hamamı'nın kömür ve odunların depolandığı bölümünde yangın çıktı. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi.

Yangın, gece saatlerinde Akşehir Batı Cephesi Karargah Müzesi yanındaki tarihi Akşehir Şifa Hamamı deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sebebi bilinmeyen bir nedenle hamamın kömür ve odunların depolandığı bölümde yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlarca durum itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken depo önüne park eden araçların sahiplerine de ulaşmaya çalışarak yangın yerinden araçların çekilmesini sağlamaya çalıştı. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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