Akşehir'de zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor - Haberler

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Akşehir'de zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Akşehir'de zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor

KONYA (İHA) – Konya'nın Akşehir ilçesinde zabıta ekipleri Ramazan ayı münasebetiyle insanların duygularını sömürerek dilenlere göz açtırmıyor.

AKŞEHİR, KONYA (İHA) - KONYA (İHA) – Konya'nın Akşehir ilçesinde zabıta ekipleri Ramazan ayı münasebetiyle insanların duygularını sömürerek dilenlere göz açtırmıyor.

Akşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mübarek Ramazan ayı münasebetiyle özellikle cami önleri ve yoğun olarak kullanılan ana arterleri mesken tutan dilencilere yönelik denetimler aralıksız olarak devam ediyor. Yapılan denetimlerde dilencilik yapan iki kadın, zabıta ekiplerince belediye hizmet binasına getirildi. Kadınların üzerinden 700 TL nakit para çıkarken paralara tutanak karşılığı el koyularak kamuya aktarımı için işlem başlatıldı. Dilencilik yapan iki kadına da idari para cezası uygulandı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ramazan, Akşehir, Zabıta, Konya, 3. Sayfa, Haberler

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