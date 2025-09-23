Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda, H.A., M.E.H., E.A., O.B., T.K. ve B.A. isimli kişiler gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 400 kullanımlık kağıda emdirilmiş bonzai ile bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.A. ve T.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri serbest kaldı. - KONYA