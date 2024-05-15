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Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Şahısların Üzerinde ve Araçta Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

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Konya'nın Akşehir ilçesinde polis tarafından bir araca yapılan operasyonda, şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, çevre illerden uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine şüphelileri takibe aldı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis tarafından bir araca yapılan operasyonda, şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri sokak satıcılığı yapan, uyuşturucu madde kullanan ve sevk eden şahıslarla ilgili yaptığı istihbarı çalışmalarda; N.K., M.S.E. ve F.E.A. isimli şüphelilerin çevre illerden araçla Akşehir'e uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgiler elde ederek şüphelileri takibe aldı. Şüphelilerin geldiği aracı D-300 Kara yolu üzerinde durduran narkotik ekibi şüphelilerin üzerinde, eşyalarında ve araçta arama yaptı. Narkotik ekibi tarafından yapılan aramada, şüpheli F.E A.'nın üzerinde 9 adet uyuşturucu hap, şüpheli N.K. ile M.S.E.'nin üzerinde ve araçta ise 3 parça halinde 10 gram metamfetamin uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirerek el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler F.E.A., N.K. ve M.S.E. hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak, Kabul Etmek ve Uyuşturucu Madde Ticareti" suçlarından işlem yaptı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlar Güvenlik Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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