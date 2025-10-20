Haberler

Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 800 Kullanımlık Kağıt Bonzai Ele Geçirildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 800 kullanımlık kağıt bonzai, çeşitli uyuşturucu haplar ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi. 12 şüpheli gözaltına alındı, aranan bir zanlı ise cezaevine teslim edildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 800 kullanımlık kağıt bonzai, çeşitli sayıda uyuşturucu hap ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon çerçevesinde 12 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden S.Ö.'nün, daha önce "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Akşehir Emniyeti'nin uyuşturucu ile mücadelesinin kararlılıkla sürdüğü vurgulanırken, benzer operasyonların artarak devam edeceği belirtildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
