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Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerinin sokak satıcıları ile uyuşturucu kullanıcılarına yönelik yaptığı 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerinin sokak satıcıları ile uyuşturucu kullanıcılarına yönelik yaptığı 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmalar çerçevesinde zehir tacirlerine yönelik 2 araç ile 1 evde ve şüpheli şahısların üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda ekipler, 3.5 gram eroin, bir miktar metamfetamin ve 15 adet regapen ile 2 adet suboxone uyuşturucu maddesine el koydu. Yapılan operasyonlar K.Ç., Ö.Ö., O.P., Y.C., M.C., T.İ. ve M.Ö. isimli 7 şüpheli gözaltına alınırken gözaltına alınan M.Ö. nün uyuşturucu madde kullanmak suçundan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti" suçlarından işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö. tutuklanarak ceza evine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Akşehir Konya 3. Sayfa Haberler

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