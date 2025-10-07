Haberler

Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 2 kişi tutuklandı, 6 şüpheli gözaltına alındı, 1.700 kullanımlık kağıt bonzai ve esrar ele geçirildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda toplam 1.700 kullanımlık kağıt bonzai ile bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden F.G. ve T.G., sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bahçeli: İsrail'in durdurulması masa başında olmuyorsa silahla olması gerekmektedir

Bu ifadeyi ilk kez kullandı! Bahçeli'den İsrail'e "savaş" resti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'İhanet' paylaşımı bomba: Berdan Mardini, 15 yaş küçük eşinden boşanıyor

"İhanet" paylaşımı bomba! 15 yaş küçük eşinden boşanıyor
Metroda mide bulandıran anlar: Genç kadını taciz etti

Bulun bu sapığı! Metroda mide bulandıran anlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.