Akşehir'de Uyuşturucu Kaçakçılığı ve Cezaevi Firarisi Yakalandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde polisi görünce kaçan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakaladı. Yakalanan şahısların üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, birinin ise cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde kullanan ve sevk eden şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekipler, Yeni Mahalle'de devriye görevi yürüttüğü sırada kendilerini görerek kaçan iki şahsın peşine düştü. Kaçan Ü.B. ile A.Y. isimli iki şüpheli kovalamaca sonucu kısa sürede yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerinde arama yapan narkotik ekibi, 5 gram bağımlılık yapan sentetik hap ele geçirdi. Gözaltına alınan ve GBT sorgusu yapılan şahıslardan Ü.B.'nin cezaevi firarisi olduğu ve silahla yağma ile hırsızlık başta olmak üzere 5 ayrı dosyadan aranmasının bulunduğu tespit edildi. Ele geçirilen malzemelere el koyan narkotik ekibi şüpheliler Ü.B. ve A.Y. hakkında "Uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve kabul etmek" suçlarından işlem yaptı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden Ü.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi. - KONYA