Akşehir'de Tırın Çarptığı Yaşlı Adam Ağır Yaralandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde kara yolundan karşıya geçmeye çalışan 67 yaşındaki bir vatandaş, tırın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Konya-Afyonkarahisar arasındaki D-300 kara yolu üzeri Yeniköy Mahallesi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Sezer K. idaresindeki 51 AAV 511 plakalı tır, Afyonkarahisar istikametinden Konya yönüne doğru seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan 67 yaşındaki Mustafa S.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaşlı adam kanlar içinde yerde kaldı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mustafa S., ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa S., burada yapılan müdahalelerin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlatırken, tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA