Konya'da süt kamyoneti ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haberler

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Konya'da süt kamyoneti ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Konya'da süt kamyoneti ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde süt kamyoneti ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde süt kamyoneti ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Akşehir ilçesi İstasyon Caddesi Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa U. yönetimindeki 42 Y 4954 plakalı süt kamyoneti, kavşakta Süleyman A. idaresindeki 42 AJB 780 otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle süt kamyoneti kontrolden çıkarak yan devrildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve kamyonet sürücüsü ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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