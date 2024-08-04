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Akşehir'de Silah Kaçakçılarına Operasyon: 5 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

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Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı istihbarı çalışmalar çerçevesinde silah kaçakçılarının bir araç ile silah taşıdığı belirlendi. Ekipler plakasını tespit ettiği aracı takibe alarak D-300 uygulama noktasında durdurdu. Araçta bulunan şüpheliler R.A. ile A.Ö.'yü gözaltına alan ekipler, şahısların üzerinde ve araçta yaptığı aramada 5 adet ruhsatsız tabanca ile 10 adet tabanca şarjörü ele geçirdi. Gözaltına alınan R.A. ve A.Ö. hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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