Akşehir'de Silah Kaçakçılarına Operasyon: 5 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı istihbarı çalışmalar çerçevesinde silah kaçakçılarının bir araç ile silah taşıdığı belirlendi. Ekipler plakasını tespit ettiği aracı takibe alarak D-300 uygulama noktasında durdurdu. Araçta bulunan şüpheliler R.A. ile A.Ö.'yü gözaltına alan ekipler, şahısların üzerinde ve araçta yaptığı aramada 5 adet ruhsatsız tabanca ile 10 adet tabanca şarjörü ele geçirdi. Gözaltına alınan R.A. ve A.Ö. hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi. - KONYA