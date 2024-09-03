Akşehir'de Ruhsatsız Tabanca Operasyonu

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda bir araçta 2 adet ruhsatsız tabanca ile şarjör ve mermi ele geçirildi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptığı istihbarı çalışmalar kapsamında Mahrukatçılar bölgesinde bulunan bir araçta silah olduğu yönünde bilgiler elde etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler aracı yakalarken, araç içerisinde bulunan şüpheliler gözaltına alındı. Araçta ve şüphelilerin üzerinde arama yapan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, araç içerisinde 2 adet ruhsatsız tabanca ile tabanca şarjörü ve 1 adet tabanca mermisi ele geçirdi. Tabancalara el koyan asayiş ekipleri, şüpheliler L.A. ile M.U. hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun maddesinden işlem yaptı. - KONYA