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Akşehir'de Polisten Uyuşturucu Operasyonu: 1.5 Milyon Liralık Esrar Ele Geçirildi

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Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, turşu bidonu içerisinde gizlenmiş 2 kilo 750 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda turşu bidonu içerisine gizlenmiş piyasa değeri 1.5 milyon lira olan 2 kilo 750 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir Narkotik ile Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden ilçeye uyuşturucu getirileceği belirlenen aracı takibe aldı. Araç D-300 Karayolu üzerinde polis ekipleri tarafından durdurulurken, araçta bulunan S.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde ve eşyalarında arama yapan ekipler, şüphelinin valizinde turşu bidonu içerisine gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon lira olan 2 kilo750 gram esrar ele geçirdi. S.A. hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, kabul etmek ve uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapıldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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