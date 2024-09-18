Akşehir'de Polisten Uyuşturucu Operasyonu: 1.5 Milyon Liralık Esrar Ele Geçirildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda turşu bidonu içerisine gizlenmiş piyasa değeri 1.5 milyon lira olan 2 kilo 750 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir Narkotik ile Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden ilçeye uyuşturucu getirileceği belirlenen aracı takibe aldı. Araç D-300 Karayolu üzerinde polis ekipleri tarafından durdurulurken, araçta bulunan S.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde ve eşyalarında arama yapan ekipler, şüphelinin valizinde turşu bidonu içerisine gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon lira olan 2 kilo750 gram esrar ele geçirdi. S.A. hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, kabul etmek ve uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapıldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA