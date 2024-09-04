Akşehir'de Polis Kovalamacası Sonucu Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin yaptığı uygulamada dur ihtarına uymayıp kaçan araç, polisin kovalamacası sonrasında yakalandı. Yapılan aramada araçta ve araçtaki şüphelinin üzerinde 126 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri gençleri ve geleceğimizi zehirlemek için sokak satıcılığı yapan, uyuşturucu madde kullanan ve sevk eden şahıslarla ilgili yaptığı çalışmalar çerçevesinde D-300 üzerinde uygulama yaptığı sırada uygulama noktasına gelen bir aracı durdurmaya çalıştı. Araç sürücüsü U.Y. dur ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamaca sonucu araç Yeni Mahalle'de yakalandı. Araçta bulunan şüpheli U.Y. gözaltına alındı. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile araçta ve şüphelinin üzerinde arama yapan narkotik ekibi, 126 adet kırmızı reçeteye tabi bağımlılık yapan hap ele geçirdi. Ele geçen haplara el koyan narkotik ekibi şüpheli U.Y.'yi gözaltına aldı. Şüpheli U.Y. hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak, Kabul Etmek" suçundan işlem yapıldı. - KONYA