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Akşehir'de Kaçak Sigara ve Tütün Operasyonu: 40 Kilogram Tütün ve Binlerce Kaçak Sigara Ele Geçirildi

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Konya'nın Akşehir ilçesinde yapılan bir baskında, kaçak sigara ve tütün satıldığı iddia edilen bir iş yerinde 40 kilogram 900 gram kıyılmış tütün, 13 bin 800 adet makaron, 9 bin 600 adet doldurulmuş tek dal sigara ile 730 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde kaçak sigara ve tütün satıldığı iddia edilen bir iş yerine polis tarafından yapılan baskında 40 bin 900 gram kıyılmış tütün, 13 bin 800 adet makaron, 9 bin 600 adet doldurulmuş tek dal sigara ile 730 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yapılan istihbarat çalışmalar çerçevesinde İstasyon Mahallesi'nde A.A.'ya ait iş yerinde kaçak sigara ve tütün satıldığını belirledi. Devletin vergi kayıplarını önlemek ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile iş yerine operasyon düzenleyen Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri arama yaptı. Aramalarda 40 kilo 900 gram kıyılmış tütün, 13 bin 800 adet makaron, 9 bin 600 adet doldurulmuş tek dal sigara ile 730 paket kaçak sigara ele geçirildi. Tütün ve tütün mamullerine el koyan polis ekipleri, şüpheli A.A. hakkında işlem yaptı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Operasyon Güvenlik Makaron Akşehir 3-sayfa Ekonomi Güncel Polis konya

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