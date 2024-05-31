Akşehir'de Kaçak Alkollü İçki Operasyonu

Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda satışa hazır kaçak alkollü içki ve etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri el yapımı sahte/kaçak alkollü içki yapıp satan bir şahısla ilgili gelen ihbarı değerlendirdi. Devletin vergi kaybına neden olan sahte/kaçak içki ile mücadelede gelen her ihbarı titizlikle değerlendiren Asayiş Büro ekipleri ihbarda bildirilen şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramada satışa hazır şekilde yarım litrelik 11 pet şişede el yapımı sahte/kaçak içki ile üç adet 3 litrelik bidonlarda etil alkol ele geçiren ekipler şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda ele geçirilen sahte/kaçak içkilere el koyan ekipler şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yaptı. - KONYA