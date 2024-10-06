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Akşehir'de Emniyet Ekiplerinden Şok Uygulama

Akşehir'de Emniyet Ekiplerinden Şok Uygulama
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Konya'nın Akşehir İlçesi'nde eğlence mekanlarına yönelik yapılan şok asayiş uygulamasında alkollü sürücüler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. 63 personelin katıldığı uygulamada 456 şahıs sorgulandı.

Konya'nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İstasyon Mahallesi'nde bulunan eğlence mekanlarında son zamanlarda artan olaylar sebebiyle şok uygulaması yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 63 personelin katılımı ile gerçekleştirilen şok huzur ve asayiş uygulamasında 456 şahıs, 112 araç sorgulandı. Sorgulaması yapılanlardan aranan 1 şahıs ile bakaya kaçağı olan 2 kişi yakalandı. Yapılan uygulama sırasında alkollü yakalanan 18 sürücünün ehliyetine el konulurken, 6 araçta trafikten men edilerek otoparka çekildi. 14 sürücüye ise ehliyetsiz araç kullanmaktan 425 bin 529 lira para cezası yazıldı. Yapılan şok uygulamada; 1 adet ruhsatsız tabanca, 37 tabanca mermisi, 25 ses fişeği, 5 av tüfeği fişeği ile 2 adet bıçak ele geçirildi. İş yerlerine yönelik yapılan denetimlerde ise kurallara uymayan işletmelere, izinsiz canlı müzik düzenlemekten, kapalı alanda sigara içirmekten ve çalışanların kimlik bildiriminde bulunmamaktan tutanak tutuldu.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, şok uygulamaların bundan sonra da sürekli olarak yapılacağını kaydetti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika Güvenlik 3-sayfa Akşehir Asayiş konya Ceza

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